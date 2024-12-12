Депутаты обломали кайф

В Госдуму РФ внесли законопроект, предусматривающий контроль за продажей биологически активных добавок (БАДов), в том числе аромаингаляторов, на маркетплейсах. Этому предшествовал рост популярности среди несовершеннолетних аромаингаляторов для носа, от использования которых, по словам инициатора документа — депутата ГД РФ Дмитрия Гусева, они «получают кайф». Парламентарий рассказал ростовским журналистам, что крупные маркетплейсы уже пообещали приостановить продажу таких товаров. Эксперты считают необходимым контролировать качество реализуемых посредствам интернет-площадок БАДов наравне с лекарствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Депутат Государственной думы РФ от Краснодарского края Дмитрий Гусев сообщил на конференции «Социальные и экономические аспекты развития цифровых платформ в России» в Ростове-на-Дону, что в федеральный парламент внесен законопроект, повышающий ответственность маркетплейсов за качество реализуемых на их платформах БАДов. Документ поступил в Госдуму от депутатов всех фракций 11 декабря и пока еще не опубликован на официальных площадках.

По словам господина Гусева, законопроект вносит изменения в ст. 26.1 закона «О защите прав потребителей». Согласно поправкам, маркетплейсы будут обязаны осуществлять предварительный контроль за товарами и не допускать к реализации продукцию, не соответствующую установленным требованиям. Проверка будет включать в себя анализ сведений о качестве, составе БАДов, а также информацию о производителе. В случае выявления недостоверных или неполных данных о товаре маркетплейс должен приостановить его продажу до полного устранения нарушений.

Парламентарий считает, что необходимость возложить на продавцов и владельцев агрегаторов обязанность контролировать качество БАДов обусловлена ростом числа нарушений прав потребителей. В частности, каталоги маркетплейсов все чаще содержат недостоверные сведения о реализуемых биологически активных добавках, которые могут представлять угрозу для здоровья граждан.

Также законопроект касается продажи на маркетплейсах аромаингаляторов, предназначенных для устранения насморка. Эти средства, отмечает Дмитрий Гусев, сегодня стали популярны среди детей и подростков. «Несовершеннолетние в соцсетях демонстрируют, как используют такую продукцию в качестве вейпов, получая от этого кайф. Эксперты свидетельствуют, что в ингаляторах могут присутствовать “скрытые наркотики”. Накануне я обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить состав таких аромаингаляторов. Одновременно с этим направил обращение ко всем маркетплейсам и Ассоциации компаний интернет-торговли и попросил убрать из продажи данные товары и с цифровых прилавков как минимум до получения итогов проверки»,— рассказал депутат.

Маркетплейсы Ozon и Wildberries уже пообещали убрать из продажи аромаингаляторы. «Я думаю, за ними последуют и другие компании, а также площадки электронной торговли»,— отметил господин Гусев.

По его словам, Роспотребнадзор принимает меры для приостановки реализации такой продукции на маркетплейсах в связи с тем, что документы на продажу аромаингаляторов не имеют подтверждения об основаниях для выдачи, либо бумаг с описанием процесса грузоперевозки.

По мнению Дмитрия Гусева, БАДы, включая аромаингаляторы, продаваемые на интернет-площадках, регулируются другими правилами, нежели в обычных аптеках. «Приобретая продукт в аптеке, можно быть уверенным в наличии сертификатов и прохождении необходимых проверок для всех товаров, а также в ответственности владельца за их реализацию. В то же время ситуация с маркетплейсами кардинально отличается. Поэтому необходимы дополнительные механизмы контроля»,— подчеркнул парламентарий.

Председатель комиссии «Опоры России» по здравоохранению Ирина Гусейнова считает важным проверять БАДы на соответствие требованиям еще на этапе их размещения в карточках товара. При этом, по ее словам, существует проблема в организации такого контроля. «На маркетплейсах размещают еще и лекарства, в том числе дорогостоящие. Непонятно, как и в каких условиях они хранились. Однако нет таких технических возможностей и людей для того, чтобы отрегулировать это все. Тогда нужно запрещать продавать БАДы и лекарства, но в условиях санкций люди не имеют возможности получить необходимые препараты»,— прокомментировала законопроект госпожа Гусейнова.

Заместитель председателя Общественной палаты Ростовской области Александр Нечушкин отметил, что внесение поправок в закон направлены не только на защиту прав потребителей, они будут способствовать честной конкуренции между интернет-торговлей и обычными магазинами. «Однозначно мы должны сделать все для того, чтобы покупатель имел возможность контролировать процесс, а маркетплейс нес ответственность за сопроводительные документы. Крупные агрегаторы должны иметь возможность четче проверять то, что они предлагают гражданам»,— резюмировал господин Нечушкин.

Анастасия Казуков