Энергетики восстанавливают электроснабжение на юге Прикамья

Сотрудники пермского филиала «Россети Урал» устраняют последствия непогоды на юге Пермского края. В результате ледяного дождя, снегопада и порывистого ветра, с вечера 9 января было нарушено электроснабжение в Еловском, Куединском, Чернушинском и Октябрьском округах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Россети Урал» Фото: «Россети Урал»

Как сообщает пресс-служба энергокомпании, в восстановительных работах участвуют 29 бригад производственного отделения «Чайковские электрические сети», насчитывающие более 100 специалистов и 46 единиц техники. На помощь чайковским энергетикам выехали бригады из Северных, Центральных, Кунгурских и Пермских городских электрических сетей.

Установлен особый контроль за работой социально значимых объектов, в случае необходимости используются резервные источники электроснабжения.