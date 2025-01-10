Песков: Байден пытается оставить тяжелое наследие Трампу в отношениях с РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что администрация президента США Джо Байдена может ввести новый пакет антироссийских санкций. Таким образом, считает представитель Кремля, команда господина Байдена пытается оставить «тяжелое наследие» в отношениях с Россией Дональду Трампу, который официально вступит в должность президента США 20 января.

«Мы отдаем себе отчет в том, что администрация (Джо Байдена.— "Ъ"), конечно же, будет пытаться оставить максимально тяжелое наследие в плане двусторонних отношений приходящим Трампу и его соратникам. И в русле этих усилий, конечно же, вполне возможно, что очередная партия санкций может быть введена»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

Агентство Reuters со ссылкой на два осведомленных источника писало, что администрация действующего президента США планирует ввести новые санкции против России, нацеленные на танкеры, перевозящие нефть, проданную по цене выше $60 за баррель.

В декабре газета The Washington Post сообщала, что США могут ввести санкции против энергетического сектора России, которые затронут российские компании—экспортеры нефти и грузовые суда. Они, по утверждению США, входят в «теневой флот» России.

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