Президент Чада назвал покушением нападение на свою резиденцию

Президент Чада Махамат Идрис Деби заявил, что целью нападения на президентский дворец в столице страны Нджамене 8 января было покушение на него. Он выразил соболезнования семьям погибших и поблагодарил «дружественные и братские страны, которые среагировали на эту попытку дестабилизации».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Махамат Идрис Деби

Фото: Wang Zhao / Pool Photo / AP Махамат Идрис Деби

Фото: Wang Zhao / Pool Photo / AP

«Виновники этого тщетного покушения хотели превратить меня в стекло, однако были сами превращены в стекло благодаря мужеству, бдительности и храбрости президентской гвардии»,— написал Идрис Деби в соцсети X.

Вечером 8 января группа вооруженных людей пыталась атаковать территорию вблизи президентского дворца «Тумай» (где в этот момент находился Идрис Деби), военные смогли отразить нападение. Дороги к резиденции главы государства были перекрыты, к месту событий стянули армейские подразделения. В результате погибли 2 солдата и 18 нападавших.

МИД РФ осудил «террористическую вылазку», направленную против руководства Чада. Как писали СМИ, к нападению причастны боевики-исламисты из террористической группировки «Боко Харам». Глава МИД Чада Абдераман Куламалла отверг эту версию.

Лусине Баласян