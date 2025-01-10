В галерее «Поле» открылась выставка кузнеца Алексея Потоскуева

В Екатеринбурге в галерее «Поле» открылась выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева. Она посвящена 30-летию его творческой деятельности. В экспозиции представлены как миниатюрные кованые детские игрушки, так и объемные инсталляции, сделанные специально для выставки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Кузнец Алексей Потоскуев Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Следующая фотография 1 / 4 Выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Кузнец Алексей Потоскуев Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский Выставка «Тридцать огненных лет. Сталь, медь, художественная ковка» кузнеца Алексея Потоскуева Фото: Коммерсантъ / Николай Яблонский

Алексей Потоскуев родился в 1968 году в Верхней Пышме в семье художника. Учился в Свердловском архитектурном институте. В 1995 году начал работать в кузнице Александра Лысякова на Шарташе. С 2000 года — автор собственных разработок в художественной ковке и прорезной игрушке. В 2013 году ему было присвоено звание «Мастер народных промыслов». В 2014 году открыл собственное кузнечное производство в Горном Щите.

Николай Яблонский