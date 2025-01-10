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В минздраве Башкирии отрицают смерть пациентки по вине поликлиники

В минздраве Башкирии прокомментировали решение Кировского райсуда Уфы, который постановил выплатить 200 тыс. руб. компенсации морального вреда дочери пациентки, скончавшейся после лечения в уфимской поликлинике №46.

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

«Судом вынесено решение о взыскании компенсации морального вреда с поликлиники за допущенные дефекты технического характера — неправильное оформление санаторно-курортной карты и отсутствие интерпретации результатов рутинных обследований. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данные дефекты не оказали существенного влияния на развитие патологического процесса. Судебно-медицинской экспертизой подтверждено, что поликлиника оказала медицинскую помощь в полном объеме. Данное судебное решение вынесено не за причинение смерти пациентки»,— отметили в пресс-службе министерства.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в 2022 году пациентка проходила диспансеризацию из-за перенесенного коронавируса. В больнице у нее обнаружили четвертую стадию рака поперечного отдела ободочной кишки.

Венера Хисамова

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