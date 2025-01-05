В Уфе поликлиника выплатит 200 тысяч рублей за смерть пациентки

Кировский районный суд Уфы постановил выплатить 200 тыс. руб. компенсации морального вреда дочери пациентки, скончавшейся после лечения в поликлинике №46.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным суда, женщина проходила диспансеризацию из-за перенесенного коронавируса и в 2022 году была госпитализирована. В больнице обнаружили четвертую стадию рака поперечного отдела ободочной кишки. Дочь умершей утверждала, что врачи поликлиники не провели полноценное обследование, что привело к запоздалому диагностированию онкологии.

Истец требовала 3 млн руб. компенсации морального вреда, но суд удовлетворил иск частично. Представитель прокуратуры просил взыскать 200 тыс. руб., и суд согласился с этой позицией. Суд отметил недооценку жалоб пациентки на боли и вздутия в животе во время диспансеризации.

Венера Хисамова