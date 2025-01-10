С 11 января 2025 года второй участок Вознесенского тракта станет платным, плата начнет взиматься с 23:50. Оплатить проезд можно будет на сайте дороги, а позже заработают транспондеры. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Плату за проезд по участку Вознесенского тракта начнут взимать с 23:50 11 января

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Плату за проезд по участку Вознесенского тракта начнут взимать с 23:50 11 января

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Стоимость проезда для легковых автомобилей I категории (высота до 2 метров) составит 90 руб., в часы пик — 150 руб. Для II категории (высота от 2 до 2,6 метров) — 150 руб., III категории (грузовики и автобусы с двумя осями) — 250 руб., IV категории (с тремя осями) — 350 руб. Оплатить проезд нужно в течение 5 дней после поездки на сайте трассы. За неоплату грозит штраф: 1500 руб. для легковых и 5000 руб. для грузовиков и автобусов.

Второй этап Вознесенского тракта в Казани открыли 26 декабря. Строительство тракта обошлось в 27 млрд руб., из которых около 80% были выделены из федерального и республиканского бюджета, а оставшуюся часть составили частные инвестиции.

Подробнее об открытии новых дорог и значимых объектов Татарстана читайте в материале «Обновили республику».

Влас Северин