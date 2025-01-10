На Урале мать попыталась убить двух своих детей и покончила с собой

В Красноуральске (Свердловская область) мать попыталась зарезать двух своих малолетних детей, после чего покончила с собой. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, дети были доставлены в больницу, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Инцидент произошел в ночь на 10 января. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п.п. «а», «в» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух малолетних). «По уголовному делу продолжается выполнение следственных действий по сбору и закреплению доказательств, мотивы содеянного устанавливаются», — говорится в сообщении СКР.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, о происшествии сообщил местный житель, который заметил раненного семилетнего мальчика, самостоятельно добравшегося до подъезда соседнего дома и девятилетнюю девочку без сознания, которая также смогла выйти из квартиры.

По данным портала Е1, мать работала ветеринаром — как рассказала ее знакомая, из-за недавней смерти собаки у нее началась депрессия, при этом женщину охарактеризовали как «очень добрую», но перед инцидентом она с кем-то поругалась по телефону. Согласно информации свердловского Минздрава, дети сейчас находятся в состоянии средней степени тяжести: им провели операции, планируется перевод в одну из больниц Екатеринбурга.

Мария Шараева,

Ирина Пичурина