Температура в Екатеринбурге на 9 января достигла рекордной отметки в +2,8°

Прошедшее 9 января в Екатеринбурге стало самым теплым за последние 26 лет: дневной максимум достиг +2,8°, а среднесуточная температура составила -1,7°, что на 13° выше нормы. По данным telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», предыдущий температурный рекорд был установлен в 1999 году с максимумом в +2,4°.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В ночь на пятницу по территории Свердловской области прошел холодный фронт, принеся умеренные осадки на западе, севере и востоке региона, а в остальных районах — преимущественно небольшие. Наблюдается усиление ветра с порывами до 15 м/с в Артемовском, Висиме, Кытлыме и Невьянске. Несмотря на поступление холодного воздуха по высотам, в приземном слое атмосферы значительного похолодания не ожидается — днем 10 января в регионе будет -3°..+2°, на крайнем севере до -3°..-8°, снизится облачность. Ночью субботы через область пройдет теплый фронт, значительных осадков не предвидится.

В Екатеринбурге днем пятницы установится температура на отметках -1°..+1°, переменная облачность, ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. В субботу ночью ожидается -3°, днем 0°, в воскресенье ночью будет -2°, днем 0°.

В начале следующей недели ожидается небольшое похолодание. 13 января, в понедельник, ночью температура опустится до -5°, днем достигнет -2°, ночью вторника похолодает до -8°, днем будет -4°. В среду ночью -7°, днем -5°, в четверг — ночью -7°, днем -4°.

Напомним, прошедшее 5 января стало самым теплым за последние 145 лет в уральской столице — среднесуточная температура в воскресенье составила +0,4°, что выше нормы на 13 градусов.

Ирина Пичурина