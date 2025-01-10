NYT: контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может прекратить работу

Контактная группа по Украине в формате «Рамштайн» может прекратить деятельность после возвращения во власть избранного президента США Дональда Трампа. Такой вывод сделал обозреватель газеты The New York Times (NYT) в преддверии инаугурации республиканца 20 января.

Отмечено, что перспективы функционирования группы на прежней основе остаются неопределенными на фоне возможного сокращения поддержки Киева со стороны команды господина Трампа в сравнении с помощью, которую оказывает украинской стороне уходящая администрация Джо Байдена.

«Неясно, будет ли (группа.— "Ъ") продолжать работу при новой администрации (Белого дома.— "Ъ")… Господин Трамп довольно скептически относится к поддержке Украины, намного меньше вкладывается в военные альянсы и открыто проявляет благосклонность к президенту (России Владимиру.— "Ъ") Путину»,— написал автор статьи.

9 января в ФРГ на авиабазе Рамштайн прошла встреча партнеров Украины, где США объявили о выделении $500 млн помощи Киеву. Пакет включает дополнительные ракеты для ПВО, боеприпасы «воздух—земля» и комплектующие для F-16.

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