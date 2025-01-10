Под Воронежем уничтожили еще несколько БПЛА; пострадало предприятие

Средства РЭБ уничтожили еще несколько беспилотников в пригороде Воронежа. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в строениях местного предприятия выбиты стекла. Также повреждены окна частного дома и посечен забор на его участке.

При предыдущей атаке БПЛА, по уточненным данным, в одном пригороде Воронежа пострадали окна четырех частных домов и автомобиль, в другом — нежилой частный дом и транспортное средство.

В регионе сохраняется опасность удара дронов, объявленная в 20:40 9 января.

Алина Морозова