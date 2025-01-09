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Несколько частных домов пострадали при уничтожении БПЛА под Воронежем

Дежурные силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили несколько беспилотников в двух пригородах Воронежа. Предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона добавил, что в двух частных домах зафиксированы повреждения. Опасность атаки БПЛА, объявленная в 20:40, сохраняется.

Утром 4 января над Воронежем и пригородом сбили не менее пяти БПЛА. Никто не пострадал, однако, по уточненным данным, были повреждены 83 окна в нескольких многоквартирных домах Левобережного района облцентра.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в одной квартире, где требуется переложить часть кирпичной стены, заменить лоджию и переклеить обои. Как рассказали «Ъ-Черноземье» в мэрии Воронежа, работы в помещении выполнит местное ООО «СКМ» Владимира Михайлова. На это потребуется не менее двух недель. Контракт с компанией заключен в рамках действующего режима ЧС районного масштаба. Стоимость восстановления уточняется.

Алина Морозова

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