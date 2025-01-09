ХК «Сочи» переиграл «Амур» в матче 42-го тура КХЛ

Хоккейный клуб «Сочи» на своем льду взял верх над хабаровским «Амуром». Матч закончился со счетом 5:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фото из официальной группы ХК «Сочи» во ВКонтакте Фото: Фото из официальной группы ХК «Сочи» во ВКонтакте

Уже на третьей минуте сочинцы вышли вперед после точного броска Сергея Попова. На 27-й минуте гости сравняли счет, когда отличился Александр Гальченюк. На 31-й минуте шайбу в ворота «Амура» забросил Артемий Кузнецов. Спустя шесть минут форвард «Сочи» Сергей Попов забил третью шайбу для своей команды. В самом начале третьего периода Владислав Барулин помог хабаровчанам сократить отставание в счете. На 50-й и 57-й минутах канадский нападающий хозяев Уильям Биттен оформил дубль. В итоге победа «Сочи» со счетом 5:2.

После 42 матчей в КХЛ «Сочи» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной Конференции. Следующий матч «леопарды» сыграют 13 января на выезде с магнитогорским «Металлургом».

Евгений Леонтьев