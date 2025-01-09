Нетаньяху разрешили посетить годовщину освобождения Освенцима вопреки ордеру МУС

Правительство Польши обеспечит безопасность любому представителю Израиля во время посещения церемонии в связи с годовщиной освобождения Освенцима, передает слова польского премьер-министра Дональда Туска издание Вankier. Гарантии распространяются и на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Биньямин Нетаньяху

Фото: Stoyan Nenov / Pool / Reuters Биньямин Нетаньяху

Фото: Stoyan Nenov / Pool / Reuters

«Мы обеспечим свободный и безопасный доступ на церемонию освобождения немецкого концлагеря Освенцим, особенно для представителей Израиля. Неважно, премьер-министр это или министр»,— передает TVP Info слова премьер-министра Польши Дональда Туска.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обращался к правительству с требованием не допустить возможного ареста премьер-министра Израиля. Как сообщает Bloomberg, вчера, 8 января, президент направил премьер-министру Польши Дональду Туску письмо, в котором требовал от правительства «разработать адекватную формулу» для предоставления гарантий безопасности Биньямину Нетаньяху.

Мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти запланированы на 27 января.

На премьер-министра Израиля распространяется ордер на арест, выданный МУС 21 ноября 2024 года в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Однако не все страны согласились с решением суда. Джо Байден назвал выдачу ордера возмутительной, в то время как президент Венгрии напрямую пригласил Биньямина Нетаньяху в страну, гарантировав его безопасность.

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