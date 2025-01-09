Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Нетаньяху разрешили посетить годовщину освобождения Освенцима вопреки ордеру МУС

Правительство Польши обеспечит безопасность любому представителю Израиля во время посещения церемонии в связи с годовщиной освобождения Освенцима, передает слова польского премьер-министра Дональда Туска издание Вankier. Гарантии распространяются и на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху

Фото: Stoyan Nenov / Pool / Reuters

Биньямин Нетаньяху

Фото: Stoyan Nenov / Pool / Reuters

«Мы обеспечим свободный и безопасный доступ на церемонию освобождения немецкого концлагеря Освенцим, особенно для представителей Израиля. Неважно, премьер-министр это или министр»,— передает TVP Info слова премьер-министра Польши Дональда Туска.

Ранее президент Польши Анджей Дуда обращался к правительству с требованием не допустить возможного ареста премьер-министра Израиля. Как сообщает Bloomberg, вчера, 8 января, президент направил премьер-министру Польши Дональду Туску письмо, в котором требовал от правительства «разработать адекватную формулу» для предоставления гарантий безопасности Биньямину Нетаньяху.

Мероприятия по случаю годовщины освобождения нацистского лагеря смерти запланированы на 27 января.

На премьер-министра Израиля распространяется ордер на арест, выданный МУС 21 ноября 2024 года в связи с обвинениями в военных преступлениях на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. Однако не все страны согласились с решением суда. Джо Байден назвал выдачу ордера возмутительной, в то время как президент Венгрии напрямую пригласил Биньямина Нетаньяху в страну, гарантировав его безопасность.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вину Израиля ищут всем миром».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...