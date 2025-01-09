Самолет из Нижнекамска экстренно приземлился в Москве из-за сообщения о бомбах

Самолет из Нижнекамска в Москву вынужденно приземлился в аэропорту Шереметьево из-за пассажира, заявившего о наличии у него двух бомб. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Согласно сообщениям, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и уже задержан. В процессе полета он также напал с ножом на пассажирку.

Проверка самолета и багажа не выявила взрывных устройств. Мужчина уже задержан, пассажирка, на которую он напал, не пострадала.

Влас Северин