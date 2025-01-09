С улиц Петербурга за сутки убрали свыше 24 тысяч кубометров снега

Дорожные службы устраняют последствия снегопада в Санкт-Петербурге. За сутки с городских улиц вывезли свыше 24 тыс. кубометров снега, сообщили в пресс-службе комитета по благоустройству.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Более десяти сантиметров осадков выпало в Петербурге с 7 января. В город пришла оттепель и с мокрым снегом. Помимо уборки, специалисты активно обрабатывают улицы противогололедными материалами, в садах и парках применяют песок и гранитную крошку.

«За минувшие сутки с улиц Петербурга было вывезено более 24 тысяч кубометров снега. Собрано и отправлено к месту утилизации 117 кубометров мусора и 60 тонн смета»,— сообщили в структуре Смольного.

Улицы в первый рабочий день после новогодних каникул убирают 1082 дворника, задействовано 892 единицы техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге 9 января действует «желтый» уровень опасности из-за мокрого снега и гололеда.

Татьяна Титаева