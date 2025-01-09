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Глава центральных районов Ярославля покинул пост

Первый заместитель главы администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля Андрей Самохвалов покинул пост. Об этом сообщили в администрации.

Фото: мэрия Ярославля

Фото: мэрия Ярославля

«Сегодня последний рабочий день Самохвалова Андрея Юрьевича в должности первого заместителя главы администрации. Благодарим за работу, желаем успеха и достижения намеченных целей»,— говорится в сообщении администрации.

На должности специалист из Челябинска Андрей Самохвалов пробыл менее двух месяцев. Кроме того, в последние недели он находился на больничном, по этой причине была отменена встреча с местными жителями. Руководила администрацией в этот период замглавы по вопросам содержания территорий Любовь Сергеева, ее же назначили сейчас врио.

Алла Чижова

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