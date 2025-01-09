На выходных в Свердловской области произошло 105 пожаров

За время новогодних каникул пожарные потушили 105 возгораний, сообщили в МЧС Свердловской области. При этом не возникло ни одного пожара или чрезвычайного происшествия в местах массовых праздничных мероприятий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

57 из произошедших в выходные пожаров случились в жилых помещениях, сотрудники МЧС спасли 17 человек. Специалисты ведомства выезжали на ликвидацию 22 ДТП, на местах аварий спасли 10 человек. Сотрудники МЧС провели операцию «Новый год», в рамках которой провели более 2,2 тыс. профилактических мероприятий, выявили 27 точек незаконной торговли пиротехникой, возбудили 13 дел о правонарушениях.

Сотрудники государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) контролировали 143 выхода на лед во время праздничных выходных. На Белоярском водохранилище сотрудники МЧС спасли 24 человека, в том числе одного ребенка, с отколовшихся льдин. Инцидент произошел 3 января, спасенные в медицинской помощи не нуждались, и их отпустили домой после профилактической беседы. Других инцидентов зафиксировано не было.

Ранее Ъ-Урал писал, что в новогодние праздники скорая помощь к жителям Свердловской области выезжала более 11 тыс. раз. В прошлом году количество вызовов за аналогичный период составило 14,5 тыс.

Анна Капустина