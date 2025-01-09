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Red Wings с 21 февраля запустит рейсы из Екатеринбурга в Улан-Удэ

Авиакомпания Red Wings с 21 февраля запустит рейсы из Екатеринбурга в столицу республики Бурятия Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как уточняется в сообщении, рейсы будут выполняться дважды в неделю — по средам и пятницам в 17:45. Время в пути составит чуть более четырех часов.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi с 27 декабря начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Анастасия Таначева

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