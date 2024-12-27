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Из Екатеринбурга отправился первый рейс Air Arabia в Абу-Даби

Авиакомпания Air Arabia Abu Dhabi с 27 декабря начала выполнять рейсы из Екатеринбурга в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщили в пресс-службе аэропорта Кольцово.

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Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

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Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Перелеты будут осуществляться еженедельно по вторникам и пятницам, время в пути составит около 5 часов 20 минут. Этот маршрут дополнит рейсы Air Arabia Group из Екатеринбурга: авиакомпания также осуществляет прямые перелеты в Шарджу (ОАЭ). В Air Arabia Group подчеркивают, что это направление обеспечит удобные стыковки на Шри-Ланку, в Индию, Непал и другие страны Ближнего Востока.

Air Arabia Abu Dhabi — дочерняя компания Air Arabia, она является бюджетным перевозчиком, предлагая рейсы по 28 направлениям. Парк самолетов авиакомпании состоит из Airbus A320 с увеличенным расстоянием между сиденьями для дополнительного комфорта пассажиров. Все самолеты оснащены бесплатной системой развлечений SkyTime, а также предлагают услугу SkyCafe и программу лояльности AirRewards.

Напомним, вылеты из Кольцово в Абу-Даби будут выполняться в 09:50. Стоимость билетов начинается от 21,6 тыс. руб.

Ирина Пичурина

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