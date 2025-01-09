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Коммерсантъ FM
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Рост турпотока по России в новогодние праздники составил около 10%

В новогодние праздники туристический поток в России, по предварительным данным, вырос примерно на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Этот рост, по его словам, соответствует общему тренду за весь год.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Развитие внутреннего туризма, пояснили в аппарате вице-премьера, стимулирует расширение горнолыжных курортов. В Пермском крае, Самарской и Тверской областях, а также в Хабаровском крае открылись новые трассы и подъемники. Также продолжается реконструкция существующих курортов. Популярностью пользуется зимний отдых у моря: в Краснодарском крае открыто более 70 зимних пляжей.

Накануне, 8 января, господин Чернышенко рассказал, что с января по ноябрь прошедшего 2024 года россияне и иностранцы совершили 79,2 млн туристических поездок по стране. Это на 11% больше, чем за такой же период 2023 года. По словам вице-премьера, ожидается, что по итогам года этот показатель составит около 92 млн поездок и станет рекордным за 23-летнюю историю наблюдений.

Исследование Минэкономразвития и сервиса «Островок» показало, что на новогодние каникулы россияне предпочли внутренний туризм. Наибольшей популярностью среди направлений пользуются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Ярославль, Краснодар и горнолыжный курорт «Красная Поляна».

Подробнее — в публикации «Ъ» «Туристы разъехались по регионам».

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