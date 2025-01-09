СК проверяет сообщения о смерти сочинца после поножовщины

СУ СКР по Краснодарскому краю проверяет сообщений о смерти сочинца в ходе конфликта на улице Донской, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе регионального ведомства. По данным Telegram-каналов, между двумя неизвестными произошел конфликт, который позднее перерос в драку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По словам очевидцев в соцсетях, во время драки один из участников достал нож и нанес своему оппоненту около семи ударов. На место происшествия прибыли сотрудники скорой помощи, полиции и Росгвардии, которые начали разбираться в обстоятельствах случившегося.

По неподтвержденным данным, пострадавший скончался. Сейчас следователи проверяют сообщения.

«Ъ-Сочи» писал, что Центральный районный суд Сочи вынес приговор владельцу пекарни, где в феврале 2024 года произошел взрыв газа, унесший жизни трех работников. Суд признал его виновным в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть нескольких лиц.

Мария Удовик