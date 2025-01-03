В УрФО ввели почти 9,5 млн квадратных метров жилья за 2024 год

В Уральском федеральном округе (УрФО) было введено почти 9,5 млн кв.м. жилья за 2024 год, что на 0,1 млн кв. м больше, чем в 2023 году, сообщили в пресс-службе полпредства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Свердловской области было введено больше всего жилья — 3,3 млн кв.м., в Тюменской области — 2,6 млн кв.м., в Ханты-Мансийском автономном округе — 963 тыс. кв.м., в Ямало-Ненецком автономном округе — 331 тыс. кв.м.

«Уральский федеральный округ вновь завершает год с рекордными показателями по объемам ввода жилья. Это общая заслуга органов власти всех уровней», — отметил полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога с уточнением, что сейчас в округе строится более 12 млн кв. м многоквартирного жилья.

Мария Шараева