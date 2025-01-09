Нетрезвый водитель Haval пытался уйти от полицейской погони в Ленобласти

Сотрудники ДПС на 156-м км автодороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь во время несения службы попытались остановить Haval H6 с целью проверки, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Находившийся за рулем иномарки водитель проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться. Включив проблесковые маячки и звуковые сигналы, инспекторы организовали преследование.

Водитель кроссовера, пытаясь уйти от погони, начал совершать опасные маневры. В итоге сотрудники ДПС сделали предупредительный выстрел в воздух. Гонщик решил не рисковать и остановился.

Злоумышленником оказался 50-летний житель деревни Бор. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Водителя доставили в отдел МВД РФ по Тихвинскому району, где в отношении него составили несколько протоколов.

Автомобиль был помещен на спецстоянку.

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Андрей Маркелов