Несовершеннолетний попал в больницу после дорожной аварии в Новосаратовке

Полиция проводит проверку по факту ДТП с несовершеннолетним во Всеволожском районе Ленобласти. Авария произошла накануне, 8 января, в 17:20 на 2-м км автодороги «СПб — поселок им. Свердлова — Всеволожск» в деревне Новосаратовка.

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Как сообщили в региональном ГУ МВД, было установлено, что 29-летний водитель, управляя автомобилем Mitsubishi Lancer, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество в движении и столкнулся с двигавшимся по главной дороге Ravon R2, за рулем которого находился 36-летний водитель.

В результате ДТП в больницу попал 12-летний пассажир Ravon R2 — мальчика госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих пострадавших, включая ребенка, в результате дорожной аварии на трассе «Нарва» в Волосовском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик