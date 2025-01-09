МОК передаст медали Игр в Пекине российским фигуристам через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует передать бронзовые медали Игр в Пекине 2022 года российским фигуристам через Олимпийский комитет России (ОКР). Как сообщила ТАСС пресс-служба МОК, это произойдет, когда появится возможность «с точки зрения логистики».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения победителей командных соревнований

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения победителей командных соревнований

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

7 августа 2024 года в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов за командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены не были приглашены из-за сложностей с логистикой и отстранения ОКР, под флагом которого они выступали на Играх 2022 года.

В состав российской команды, выступавшей в Пекине, входили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. После дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил Спортивный арбитражный суд (CAS) переместил российскую сборную с первого места на третье.

В конце июля 2024 года CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания России и фигуристов по этому вопросу. В декабре Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У Камилы Валиевой пропал эксперимент».