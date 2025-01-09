Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

МОК передаст медали Игр в Пекине российским фигуристам через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) планирует передать бронзовые медали Игр в Пекине 2022 года российским фигуристам через Олимпийский комитет России (ОКР). Как сообщила ТАСС пресс-служба МОК, это произойдет, когда появится возможность «с точки зрения логистики».

Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения победителей командных соревнований

Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения победителей командных соревнований

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Слева направо: Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов во время церемонии награждения победителей командных соревнований

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

7 августа 2024 года в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов за командный турнир на Олимпиаде в Пекине. Российские спортсмены не были приглашены из-за сложностей с логистикой и отстранения ОКР, под флагом которого они выступали на Играх 2022 года.

В состав российской команды, выступавшей в Пекине, входили Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. После дисквалификации Валиевой за нарушение антидопинговых правил Спортивный арбитражный суд (CAS) переместил российскую сборную с первого места на третье.

В конце июля 2024 года CAS отклонил апелляции ОКР, Федерации фигурного катания России и фигуристов по этому вопросу. В декабре Камила Валиева подала новую апелляцию в Федеральный суд Швейцарии по делу о нарушении допинговых правил.

Подробнее — в публикации «Ъ» «У Камилы Валиевой пропал эксперимент».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...