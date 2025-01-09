Россия передала Эфиопии более 1,6 тыс. тонн зерна в качестве помощи

Россия предоставила Эфиопии гуманитарную помощь — 1630 т зерна. Об этом в четверг сообщил ТАСС со ссылкой на посольство РФ в африканской республике. Из сообщения следует, что Всемирная продовольственная программа Организации Объединенных Наций (ВПП ООН) приветствовала предоставление такой помощи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России Евгений Терехин (справа) во время церемонии передачи гуманитарной помощи эфиопской стороне

Фото: Посольство России в Эфиопии Посол России Евгений Терехин (справа) во время церемонии передачи гуманитарной помощи эфиопской стороне

Фото: Посольство России в Эфиопии

«Это пожертвование имеет решающее значение, поскольку ВПП сталкивается с истощением ресурсов для продовольственной помощи. Пожертвование Российской Федерации позволит ВПП ООН оказать продовольственную помощь 163 240 беженцам в эфиопском регионе Гамбела»,— указали в российской дипмиссии. На фоне острой нехватки финансирования большинство беженцев, которым помогает ВПП, получают только 60% от своих ежедневных минимальных потребностей в питании.

Как уточняет ТАСС, в церемонии передачи зерна, которая состоялась в четверг в главном логистическом центре ВПП ООН в Адаме, принял участие посол России в Аддис-Абебе Евгений Терехин. Дипломат, по сообщению агентства, отметил, что страны связывают «давние прочные, братские отношения», и напомнил о том, что во второй половине 1980-х во время так называемого великого голода Советский Союз также оказывал Эфиопии гуманитарную помощь.

«И сейчас мы продолжаем эту дружескую традицию оказания помощи нашим эфиопским братьям и сестрам. Надеемся, что передаваемые сейчас поставки российского зерна помогут Эфиопии поддержать нуждающееся население в пострадавших от засухи районах»,— отметил он.

По словам Евгения Терехина, Россия тесно сотрудничает со Всемирной продовольственной программой ООН, которая занимается оказанием чрезвычайной продовольственной помощи. «Наша страна ежегодно финансирует деятельность ВПП на сумму примерно $60–70 млн. На эти деньги закупаются продукты питания, в том числе в России, которые затем доставляются в горячие точки голода. Я твердо убежден, что тесное сотрудничество между странами-донорами и агентствами ООН, наиболее заметным среди которых является ВПП, имеет первостепенное значение для спасения жизней во всем мире»,— сказал посол.

В октябре президент РФ Владимир Путин на полях саммита БРИКС в Казани провел переговоры с эфиопским премьер-министром Абием Ахмедом. Глава российского государства отметил, что товарооборот с Эфиопией в 2023 году вырос на 65%. При этом Владимир Путин обратил внимание, что, хотя товарооборот увеличивается, в абсолютных значениях он пока скромный. Президент России выразил надежду, что в перспективе результаты сотрудничества двух стран будут более заметными. Владимир Путин добавил, что присоединение африканской страны к БРИКС укрепляет ее авторитет на международной арене.

О саммите БРИКС в Казани «Ъ» писал в публикации «С БРИКСом по жизни».