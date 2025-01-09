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В Челябинске будут судить бизнесмена за передачу взятки мэру Троицка

Прокуратура Челябинской области направила в суд дело в отношении предпринимателя из Троицка Дмитрия Виноградова, обвиняемого в передаче взятки мэру и однофамильцу Александру Виноградову (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Материалы рассмотрит Центральный районный суд Челябинска, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен передал мэру Троицка взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб. В обмен на тренажер предприниматель быстро и беспрепятственно получил от администрации разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию здания магазина по улице имени Терентия Дерибаса, 32а. Дмитрий Виноградов признал вину и заключил соглашение со следствием. В рамках расследования уголовного дела был наложен арест на автомобиль Lexus LX570 стоимостью свыше 8 млн руб., принадлежащий бизнесмену.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрия Виноградова, владеющего троицкими торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом», задержали сотрудники УФСБ России по региону в декабре 2023 года. В ноябре 2024 года ему смягчили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий. Бывший глава Троицка Александр Виноградов, обвиняемый в получении взятки, по данным СМИ, не признал вину, он находится в следственном изоляторе

В октябре Южноуральский городской суд приговорил 22-летнюю Полину Иосифову, готовившую заказное убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, к четырем годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. По данным источника в правоохранительных органах, Полина Иосифова находилась в близких отношениях с предпринимателем Дмитрием Виноградовым, а Борис Спиридонов был посредником в передаче взятки Александру Виноградову.

Виталина Ярховска

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