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Троицкого бизнесмена, обвиняемого в даче взятки мэру, выпустили из-под ареста

Троицкого бизнесмена Дмитрия Виноградова, обвиняемого в даче взятки мэру и однофамильцу Александру Виноградову, выпустили из-под домашнего ареста. Центральный районный суд Челябинска изменил меру пресечения на запрет определенных действий. Информацию подтвердили в пресс-службе суда.

Дмитрию Виноградову запретили находиться вблизи здания администрации Троицка, а также общаться с действующими и бывшими сотрудниками мэрии. Бизнесмену нельзя контактировать с обвиняемыми и свидетелями по поводу уголовного дела, а также использовать любые средства связи и интернет, за исключением вызова спецслужб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Дмитрия Виноградова, владеющего троицкими торговыми сетями «Копеечка» и «Первый рядом», задержали сотрудники УФСБ России по региону в декабре 2023 года. По версии следствия, весной 2020 года бизнесмен дал мэру Троицка взятку в виде беговой дорожки стоимостью 126 тыс. руб. В обмен на тренажер предприниматель быстро и беспрепятственно получил от администрации разрешения на строительство и последующий ввод в эксплуатацию здания магазина, считает следствие. По данным СМИ, Дмитрий Виноградов признал вину и заключил соглашение со следствием. Бывший глава Троицка Александр Виноградов, обвиняемый в получении взятки, не признал вину, он находится в следственном изоляторе.

В октябре Южноуральский городской суд приговорил 22-летнюю Полину Иосифову, готовившую заказное убийство троицкого бизнесмена Бориса Спиридонова, к четырем годам колонии общего режима и ограничению свободы на один год. По данным источника в правоохранительных органах, Полина Иосифова находилась в близких отношениях с предпринимателем Дмитрием Виноградовым, а Борис Спиридонов был посредником в передаче взятки Александру Виноградову.

Виталина Ярховска

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