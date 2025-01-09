В Ростовской области операторы 112 приняли 80 тысяч обращений в праздники

В Ростовской области операторы номера экстренного вызова 112 во время новогодних праздников приняли около 80 тыс. обращений. Из них — 28 тыс. звонков потребовали реагирования экстренных служб. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Почти 14 тыс. запросов связаны с оказанием медицинской помощи, еще 7,5 тысячи вызовов касались проблем с ЖКХ. Также 42 жителям Ростовской области потребовалась помощь психолога.

По словам директора департамента по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области Павла Нудгина, службы экстренного реагирования муниципалитетов и области функционировали в течение новогодних праздниках в усиленном режиме. Пожарно-спасательные подразделения оказали экстренную помощь 57 людям, с опасного льда возвращено 20 человек.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что операторы телефонной службы вызова экстренной помощи 112 в 2024 году приняли порядка 4,2 млн звонков от жителей Ростовской области.

Ева Китаева