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Жители Дона 4,2 млн раз звонили по номеру экстренного вызова 112 в 2024 году

Операторы телефонной службы вызова экстренной помощи 112 в 2024 году приняли порядка 4,2 млн звонков от жителей Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба донского правительства.

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Порядка полутора миллионов тревожных обращений потребовали вмешательства соответствующих служб.

Наибольшее количество обращений было связано с вопросами ЖКХ - 39%, на вызов скорой помощи пришлось 37% звонков, на долю полиции - 12%.

Помимо телефонных звонков, жители Дона использовали для вызовов СМС-сообщения и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС».

Сергей Иванов

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