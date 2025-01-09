Молдавия подписала контракт о покупке электроэнергии у Румынии

Молдавская компания Energocom заключила договор с румынской OMV Petrom о покупке электроэнергии в объеме 30 МВт круглосуточно. Соглашение предусматривает поставки энергии в период с 10 по 31 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«По условиям контракта цена на данный момент не может быть раскрыта, но она ниже существующих предложений на рынке... Контракт с OMV Petrom позволит снизить объемы электроэнергии, приобретаемой на бирже, которая также характеризуется волатильностью»,— говорится в сообщении Energocom.

Компания добавила, что в ближайшие недели ожидаются колебания цен на электричество. Там пояснили, что это будет связано с возобновлением экономической деятельности и последующим увеличением потребления в Румынии и Молдавии.

Как напомнила Energocom, Молдавия уже закупала электроэнергию у OMV Petrom в период с октября по декабрь 2022 года. Тогда страна столкнулась с аналогичным кризисом в связи с прекращением поставок с Кучурганской электростанции, которая находится в непризнанном Приднестровье.

1 января российский «Газпром» прекратил поставлять газ в Молдавию. С того же дня в стране вступили в силу меры по экономии электроэнергии — на зданиях решили отключить декоративное освещение, а жителям многоквартирных домов рекомендовали не пользоваться лифтами в пиковые часы из-за риска застрять в них. Энергокризис затронул и Приднестровье. Там приостановлено почти все промышленное производство. Власти республики также сообщали о гибели людей, которые пытались отопить дома дровами и газом.

Подробности — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».