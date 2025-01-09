В Тибете из-за землетрясения пострадали более 60 тыс. человек

Более 60 тыс. жителей Тибетского автономного района Китая пострадали в результате землетрясения в районе города Шигадзе, сообщил замглавы департамента по чрезвычайным ситуациям региона Хао Тао на брифинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: cnsphoto, Reuters Фото: cnsphoto, Reuters

По последним данным, которые приводит ТАСС, в результате стихийного бедствия погибли 126 человек, пострадали более 61,5 тыс. Спасатели смогли освободить из-под завалов свыше 400 человек. Поисково-спасательные работы в зоне бедствия завершены.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло утром 7 января в уезде Динжи. Эпицентр находился в 163 км юго-западнее города Шигадзе с населением примерно 80 тыс. человек и залегал на глубине 10 км. Сейсмологи зафиксировали не менее 515 афтершоков. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину в связи с гибелью людей.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Спасатели разбирают завалы».