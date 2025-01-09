Первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту пройдет в конце января

Южный окружной военный суд назначил на 21 января первое слушание по делу о теракте на Крымском мосту, произошедшем в октябре 2022 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: минтранс РФ Фото: минтранс РФ

Уголовное дело возбуждено в отношении восьми человек: Артема Азатьяна, Георгия Азатьяна, Дмитрия Тяжелых, Олега Антипова, Владимира Злоба, Александра Былина, Романа Соломко и Артура Терчаняна. Им инкриминируют статьи о теракте и незаконном приобретении и перевозке взрывных устройств. Двум последним также вменяют контрабанду взрывных устройств. В начале декабря 2024 года Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу. Тогда же материалы поступили в Южный окружной военный суд.

Как считает следствие, первый зампредседателя СБУ Василий Малюк и неустановленные лица для совершения теракта на транспортном переходе через Керченский пролив создали организованную группу. В нее помимо указанных граждан были вовлечены и другие. Василий Малюк с соучастниками организовал изготовление на Украине взрывного устройства, которое было замаскировано под груз полиэтиленовой строительной пленкой. Члены преступной группы доставили взрывчатку на Крымский мост на грузовике под управлением мужчины, который не знал о преступных планах. 8 октября 2022 года, когда машина ехала по мосту, соучастники привели взрывное устройство в действие. В результате взрыва погиб водитель и еще четыре человека, находившихся поблизости в легковой машине.

Следствие по делу в отношении Василия Малюка продолжается.

Сегодня, 9 января, Южный окружной военный суд также назначил дату рассмотрения уголовного дела о попытке отравления выпускников Армавирского высшего военного авиационного Краснознаменного училища летчиков противовоздушной обороны.

Татьяна Ручкина