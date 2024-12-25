В ноябре инфляция в Свердловской области выросла на 0,7% — до 9,2%

Инфляция в Свердловской области в ноябре ускорилась после 8,5% в октябре и составила 9,2%. Как сообщили в Уральском ГУ Банка России, ее рост произошел за счет увеличения издержек производителей и поставщиков, а также сокращения числа отдельных товаров и ослабления рубля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В ноябре инфляция в Свердловской области ускорилась до 9,2%

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ В ноябре инфляция в Свердловской области ускорилась до 9,2%

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По данным Уральского ГУ Банка России, в ноябре годовой прирост цен на продовольственные товары увеличился до 9,8% после 8,8% в октябре. В частности, ускорился рост цен на картофель, капусту, лук, морковь и свеклу. За счет роста затрат на упаковку и логистику выросли цены на молоко и молочные продукты, сыры и сливочное масло.

«На прилавках свердловских магазинов подорожала продукция, которую завозят из других регионов России, например, красная икра, охлажденная и замороженная красная рыба. Причина этого — снижение объемов вылова и, соответственно, переработки рыбной продукции. В частности, объемы вылова на тихоокеанской лососевой путине 2024 года оказались заметно ниже средних уровней прошлых лет»,— отметил экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

Непродовольственные товары в ноябре относительно октября выросли в цене менее значительно — инфляция по ним ускорилась с 6,12% до 6,35%. За счет ослабления рубля в ноябре выросли цены на ряд импортируемых товаров, а также издержки российских производителей на зарубежные комплектующие и материалы. За счет этого ускорился годовой рост цен на шампуни и туалетную воду. Быстрее в годовом сопоставлении дорожали швейные машины, миксеры и блендеры, микроволновые печи, плиты.

Наибольшая инфляция наблюдается в сфере услуг — в ноябре годовой темп прироста цен на услуги увеличился до 12,13% после 11,55% в октябре. Некоторые операторы связи повышали абонентскую плату из-за возросших затрат на оплату труда, а также на закупку оборудования для поддержания и развития сетей. Кроме того, увеличилась стоимость поездок в такси.

В целом по России инфляция в ноябре составила 8,9%. Как отметили в Банке России, несмотря на повышенный текущий рост цен и высокий внутренний спрос, жесткость денежно-кредитных условий обеспечивает предпосылки для процесса дезинфляции. По прогнозам регулятора, годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году.

Анастасия Таначева