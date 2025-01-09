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Коммерсантъ FM
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В Кремле внимательно следят за заявлениями о принадлежности Панамского канала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за заявлениями избранного президента США Дональда Трампа и властей Панамы о принадлежности Панамского канала. При этом он добавил, что дискуссия остается вопросом двусторонних отношений.

Фото: Aris Martinez, Reuters

Фото: Aris Martinez, Reuters

«Мы слышали заявления правительства Панамы и представителей Панамы, в которых как минимум звучало непонимание в связи с такой позицией избранного президента США. Впрочем, это вопрос их двусторонних отношений. Мы очень внимательно отслеживаем такой обмен заявлениями»,— сказал Дмитрий Песков во время пресс-колла.

Панамский канал был построен США и введен в эксплуатацию в 1914 году. В 1977-м началась поэтапная передача канала Панаме, процесс завершился в 1999 году.

В декабре Дональд Трамп заявил, что США могут потребовать возвращения Панамского канала под свой контроль. По его словам, Панама нарушила нейтральность работы канала и «отдала его Китаю». 7 января он не исключил, что Вашингтон может применить силу для возвращения Панамского канала.

Подробнее о заявлениях Дональда Трампа — в материале «Ъ FM» «Европу удивил империализм».

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