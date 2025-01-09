Грэм Поттер возглавил «Вест Хэм Юнайтед»

Новым главным тренером английского клуба «Вест Хэм Юнайтед» назначен Грэм Поттер, сообщила пресс-служба команды. На своем посту он сменит испанца Хулена Лопетеги, которого отправили в отставку накануне, 8 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Грэм Поттер

Фото: Matthew Childs / Action Images, Reuters Грэм Поттер

Фото: Matthew Childs / Action Images, Reuters

Соглашение с 49-летним Грэмом Поттером заключено до лета 2027 года. Впервые под его руководством «Вест Хэм Юнайтед» сыграет завтра, в пятницу, в гостевом матче Кубка Англии с «Астон Виллой».

Последним клубом Поттера был «Челси», где он работал с 2022 по 2023 год. До этого он также возглавлял «Брайтон», «Суонси» и шведский «Эстерсунд». «Вест Хэм» находится на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 23 очка в 20 матчах.