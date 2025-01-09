МИД Приднестровья назвал Россию основным поставщиком газа

У Приднестровья есть технические возможности для получения газа через Турцию и Балканы, заявил глава МИДа непризнанной республики Виталий Игнатьев. При этом, по его словам, основным поставщиком газа по-прежнему считается Россия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виталий Игнатьев

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ Виталий Игнатьев

Фото: Андрей Мардарь, Коммерсантъ

Господин Игнатьев сказал, что для поставок по газопроводу «Турецкий поток» нужны «политические решения» и серьезная работа, в том числе со стороны Молдавии. Самым «экономически целесообразным» вариантом разрешения энергокризиса он назвал возобновление подачи газа по прежнему направлению — через территорию Украины.

«Приднестровье, к сожалению, в силу объективных причин не может выступать участником международных договоров. Поэтому, возможно, необходимы решения на этом уровне, возможно, необходимо договариваться с основными поставщиками газа. Мы рассматриваем в качестве такого поставщика РФ»,— пояснил он в эфире «России 24» (цитата по ТАСС).

С 1 января российский «Газпром» прекратил прокачку газа в страны Европы, в том числе в Молдавию. Власти Приднестровья говорили, что запасы газа в республике закончатся в течение месяца. 5 января Молдавия заявила, что приднестровский «Тираспольтрансгаз» отказался от помощи молдавских госкомпаний в импорте газа из других стран. Из-за нехватки электричества в республике фиксируют случаи гибели людей.

Подробности — в публикации «Ъ» «Приднестровью холодно».