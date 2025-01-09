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Полина Кудерметова пробилась в основную сетку первого в году турнира Australian Open

Уроженка Казани Полина Кудерметова пробилась в основную сетку первого в году крупнейшего турнира Australian Open, став единственной россиянкой, победившей в квалификации.

В финале квалификационного турнира она обыграла австралийку Элену Мичич со счетом 6:4, 7:5. На пути к финалу Кудерметова также одержала победы над швейцаркой Сьюзан Бандекки (6:1, 7:5) и француженкой Кристиной Младенович (7:5, 6:4).

В первом раунде основной сетки Australian Open Полина сыграет с Магдаленой Фрех из Польши. В случае победы россиянка встретится с победителем матча между Анной Блинковой и австралийкой Дарьей Сэвилл. Это первый взрослый турнир Большого шлема в карьере Кудерметовой.

В воскресенье Полина Кудерметова проиграла в финале турнира WTA-500 в Брисбене, уступив первое место Арине Соболенко из Белоруссии. Матч длился 1 час 47 минут и завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу белорусской спортсменки.

Влас Северин

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