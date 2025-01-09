Экс-директор «Нижегородэлектротранса» избежал заключения по делу о мошенничестве

Бывший руководитель муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников и руководитель ООО «Сервисно-ремонтная компания» Андрей Абрамов были признаны виновными в мошенничестве, рассказали «Ъ-Приволжье» в Нижегородском райсуде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран бывший генеральный директор МП «Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ бывший генеральный директор МП «Нижегородэлектротранс» Максим Дранишников

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Дело поступило в суд еще в 2021 году. По версии следствия, они вывели из кассы «Нижегородэлектротранса» 32 млн руб., незаконно списав вагоноремонтный пресс. Уволившемуся в 2018 году Максиму Дранишникову инкриминировали еще и злоупотребление полномочиями, выразившееся в номинальной организации архива предприятия за 4 млн руб. Оба фигуранта вину не признавали.

Как уточнили в суде, Максиму Дранишникову назначили три года колонии-поселения, Андрею Абрамову — два года поселения. Однако обоих освободили от отбытия наказания из-за истечения сроков давности.

Галина Шамберина