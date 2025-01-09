В Казани для очистки улиц от снега задействовали 313 единиц специальной техники и 526 дорожных рабочих. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани для очистки улиц от снега задействовали 313 единиц техники

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани для очистки улиц от снега задействовали 313 единиц техники

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Перед началом снегопада дорожники провели противогололедную обработку магистралей и тротуаров. В настоящее время комбинированные дорожные машины и тракторные щетки очищают прилотковые части дорог и автобусные полосы для обеспечения свободного движения транспорта.

Минувшей ночью для уборки снега с улиц Казани было задействовано 229 единиц специальной техники и 70 дорожных рабочих. В результате работ вывезли 2,6 тысячи тонн снега и использовали 88,8 тонны противогололедных материалов, включая 14,8 тонны реагента и 74 тонны песко-соляной смеси.

С начала зимнего сезона с улиц города было вывезено более 128,6 тысячи тонн снега, а также израсходовано 23 тысячи тонн противогололедных материалов.

Сегодня в Татарстане ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые местами могут быть интенсивными. Днем температура воздуха будет варьироваться от -2 до +2 °C. На дорогах прогнозируется сильная гололедица и снежная каша, а участок трассы М-5 в Татарстане уже закрыли для движения автобусов и грузовиков.

Влас Северин