В Татарстане ввели временные ограничения движения для пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта на участке автодороги М-5 «Урал». Информация об этом опубликована в Telegram-канале Госавтоинспекции республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участок трассы М-5 в Татарстане закрыли для автобусов и грузовиков из-за снегопада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Участок трассы М-5 в Татарстане закрыли для автобусов и грузовиков из-за снегопада

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Ограничения касаются только пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта. Ограничения начали действовать с 10:00 по московскому времени и будут продолжаться до улучшения погодных условий.

Сегодня в Татарстане прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, которые местами могут быть сильными. Днем температура воздуха будет колебаться от -2 до +2 °C. На дорогах ожидается сильная гололедица, снежная каша и местами возможны заносы.

Влас Северин