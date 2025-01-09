Житель Кубани пошел на СВО, чтобы избежать наказания за долги по алиментам

Житель хутора Карла Маркса в Динском районе выбрал службу в Вооруженных силах РФ, чтобы избежать уголовного наказания за неуплату алиментов. Как сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по краю, мужчина задолжал более 540 тыс. руб. на содержание двух детей, один из которых является инвалидом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как отмечает ведомство, кубанец несколько месяцев игнорировал обязательства по выплате алиментов, за что был привлечен к административной ответственности. Он отработал 20 часов обязательных работ, однако сумма задолженности продолжала увеличиваться.

В отношении должника возбудили уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов (ч. 1 ст. 157 УК РФ). Получив соответствующее уведомление, мужчина принял решение заключить контракт с Министерством обороны.

В ходе беседы с судебными приставами ему рассказали о правовых основаниях службы, льготах и размере денежного довольствия. После заключения контракта уголовное дело было приостановлено.

Задолженность по алиментам мужчина погасил, перечислив более 540 тыс. руб. своим детям из социальных выплат. В дальнейшем алименты будут списываться из его денежного довольствия.

Анна Гречко