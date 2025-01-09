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В Башкирии разработали законопроект о господдержке технологических ИП

Курултай Башкирии направил на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект закона о господдержке индивидуальных предпринимателей, работающих с инновационными технологиями, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Законопроект вносит изменение в ФЗ «О развитии технологических компаний в Российской Федерации». В нем уточняется понятие «технологическая компания».

По словам председателя Курултая Константина Толкачева, сейчас в России малые технологические компании получают государственную поддержку, но она доступна только юридическим лицам. «Инновационные ИП оказались за бортом, хотя они как раз имеют большой потенциал развития в силу своей гибкости и восприимчивости к новому», — пояснил спикер регионального парламента. Включение в Реестр малых технологических компаний предпринимателей обеспечит доступ к мерам государственной поддержки для всех субъектов инновационной деятельности, отметил он.

«Многие технологические стартапы начинают свой путь именно как ИП — такой формат позволяет сэкономить на регистрации и ведении бизнеса, — отметил господин Толкачев. — С поддержкой на начальном этапе уникальные идеи и технологии будут иметь больше шансов к реализации». Также он указал, что господдержка поможет привлечь внимание инвесторов к таким проектам и ускорит внедрение инноваций.

Майя Иванова

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