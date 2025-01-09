«Неделя здоровья» собрала около 1 тысячи сочинцев

В Сочи завершилась «Неделя здоровья», в которой приняли участие около 1 тыс. человек. Сочинцы участвовали в кроссах, трейлах, плавании в море и спортивных мастер-классах. Участники также прошли экологический квест и помогали Нацпарку наводить порядок в лесу, сообщает департамент физической культур и спорта курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта Сочи Фото: Telegram-канал департамента физической культуры и спорта Сочи

В первый день прошло «Новогоднее ориентирование», в котором более 250 сочинцев и гостей города приняли участие. Мероприятие, организованное Федерацией спортивного ориентирования при поддержке департамента физкультуры и спорта города, прошло в парке «Дендрарий». Участники получили новогодние сувениры от Сочинского национального парка.

В рамках «Недели здоровья» также состоялся мастер-класс по ориентированию на местности в районе терренкура на горе Бытха.

«Ъ-Сочи» писал, что в конце декабря на курорте открыли более 21 км трасс для вечернего катания. Благодаря системе искусственного оснежения и обильным снегопадам трассы «2B Красная Поляна», «2F Реликтовый лес», «8A Учебная», «8Е Звездная» и «15А Первый шаг» доступны с 18:30 до 22:00.

Мария Удовик