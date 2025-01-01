В новогоднюю ночь на Среднем Урале родилось семь малышей, в Тюмени — 10

В ночь на 1 января в Свердловской области родилось три мальчика и четыре девочки, сообщили в областном департаменте информационной политики. Первым малышом 2025 года стала девочка, которая родилась в Екатеринбургском перинатальном центре в 00.21.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Тюмени в новогоднюю ночь родилось 10 детей: восемь девочек и два мальчика. Первым ребенком 2025 года стала девочка, она родилась 00:31 в родильном доме №2.

На Ямале первым новорожденным 2025 года стал мальчик. Он родился в Новом Уренгое. Утром 1 января появились на свет две девочки в Салехарде.

Николай Яблонский