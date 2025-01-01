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В новогоднюю ночь на Среднем Урале родилось семь малышей, в Тюмени — 10

В ночь на 1 января в Свердловской области родилось три мальчика и четыре девочки, сообщили в областном департаменте информационной политики. Первым малышом 2025 года стала девочка, которая родилась в Екатеринбургском перинатальном центре в 00.21.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Тюмени в новогоднюю ночь родилось 10 детей: восемь девочек и два мальчика. Первым ребенком 2025 года стала девочка, она родилась 00:31 в родильном доме №2.

На Ямале первым новорожденным 2025 года стал мальчик. Он родился в Новом Уренгое. Утром 1 января появились на свет две девочки в Салехарде.

Николай Яблонский

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Как Екатеринбург встретил Новый год

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Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на площади 1905 года

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа атракциона в ледовом городке в Историческом сквере

Работа атракциона в ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Пешеходы на улице города

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Пешеходы на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Фейерверк у здания администрации города

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Фейерверк у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у здания администрации Екатеринбурга

Новогодние украшения у здания администрации Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бокалы и бутылка шампанского на улице города

Бокалы и бутылка шампанского на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города в историческом сквере

Жители города в историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на проспекте Ленина

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на улице города

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артист в костюме Деда Мороза на проспекте Ленина

Артист в костюме Деда Мороза на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на проспекте Ленина

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города во время праздника у здания администрации города

Жители города во время праздника у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Девушка в шапке со снеговиками на проспекте Ленина

Девушка в шапке со снеговиками на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Работа атракциона в ледовом городке в Историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Пешеходы на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Фейерверк у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Новогодние украшения у здания администрации Екатеринбурга

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Бокалы и бутылка шампанского на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города в историческом сквере

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артисты в костюмах Деда Мороза и Снегурочки на улице города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города на Площади 1905 года

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Артист в костюме Деда Мороза на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге. Жители города на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Жители города во время праздника у здания администрации города

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Празднование Нового года в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Девушка в шапке со снеговиками на проспекте Ленина

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

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