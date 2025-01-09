В Башкирии из-за ухудшения погоды ограничено движение на автомобильных трассах

В связи с неблагоприятными погодными условиями (снег, метель, ветер, гололед, ограничение видимости) прекращено движение грузового и пассажирского транспорта на нескольких автодорогах в Башкирии. Проезд ограничен на дороге Уфа — Бирск — Янаул с 33 по 150 км в Благовещенском, Бирском, Мишкинском и Бураевском районах, сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по региону. Аналогичные запреты введены на трассе Уфа — Инзер — Белорецк с 67 по 222 км (в Архангельском и Белорецком районах). Плановое время их отмены — с 14:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На участке трассы М-5 «Урал» с 1194 по 1316 километр (граница с Самарской областью, город Октябрьский и Туймазинский район) запрещен проезд пассажирских автобусов, маршрутных такси и грузового транспорта.

Майя Иванова