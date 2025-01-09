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Свердловское МЧС предупредило о сильных ветре и снеге 9 января

В Свердловской области в четверг, 9 января, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 15 м/с и обильные снегопады, предупредили в региональном МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жителям региона рекомендовано обходить рекламные щиты и шаткие строения на улице, избегать укрытия от ветра за стенами домов, не оставлять автомобили вблизи деревьев и слабо укрепленных конструкций.

Напомним, в Екатеринбурге сегодня ожидается температура от 0° до +2°. Погода будет облачной, с умеренным мокрым снегом, поземкой. В Свердловской области температура достигнет от -3° до +2°, на севере – до -7°.

Ирина Пичурина

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