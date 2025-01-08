В Екатеринбурге в четверг потеплеет до +2 градусов

В Екатеринбурге в четверг, 9 января, ожидается температура от 0 до +2 градусов, следует из прогноза уральского гидрометцентра. Погода будет облачной, с умеренным мокрым снегом, поземкой. В Свердловской области температура достигнет от -3 до +2 градусов, на севере – до -7.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В пятницу, 10 января, температура в Екатеринбурге днем составит -1...+1 градус, -1...-3 ночью. Ожидается, что будет облачно с прояснениями, небольшой снег. В Свердловской области температура составит +1...-4 днем, -1..-6 ночью, на севере до -11.

В субботу, 11 января, в Екатеринбурге прогнозируют температуру 0...-2 градуса днем, -2...-4 градуса ночью. Осадков не ожидается. В Свердловской области ожидается 0...-5 градусов днем, -2...-7 ночью.

Анна Капустина